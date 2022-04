La Stampa: “Fattore Ricci: Juric sta plasmando il regista del futuro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Piano piano Samuele Ricci si sta prendendo il Torino. Arrivato nella sessione di mercato di gennaio, l'ex Empoli ci ha messo un po' per entrare negli schemi di Juric: "Ad Empoli giocavo in un centrocampo a tre e con i miei compagni cercavamo di palleggiare molto. Con Juric è

un’altra cosa, si sta uomo su uomo e, quindi, diventa tutto molto più intenso, non ti puoi distrarre un attimo: in questo senso la mia concentrazione è aumentata..." ha dichiarato il centrocampista alla rivista Ultimo Uomo. Al momento sono cinque le gare da titolare di Ricci al Torino: la speranza per il centrocampista granata è che questo dato possa salire in questo finale di stagione.