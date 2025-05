La Stampa, Ferri: “Lecce è ancora una ferita, spero vinca il Toro”

L'edizione odierna de La Stampa tra le varie notizie trattate ha posto il focus sulle parole di Giacomo Ferri, ex-granata. A seguire le parole del quotidiano: "Vedi Lecce e poi "muori". Domani sera il Torino tornerà a giocare in uno stadio, il Via Del Mare, che in passato ha lasciato più di una cicatrice sulla pelle dei granata: due retrocessioni nel 1989 e nel 2000 e, nel 2020, l'allontanamento di Mazzarri dopo l'umiliante 4-0...". Il quotidiano per l'occasione ha intervistato l'ex-granata Giacomo Ferri.