La Stampa: “Fila vicino all’apertura. Juric può mantenere la promessa”

"Lavori finiti: la palla passa al Torino. E a Juric - scrive La Stampa nell'edizione odierna parlando del Filadelfia - Ricostruito e quasi subito chiuso ai tifosi che, però, tra petizioni, azioni legali e la buona volontà del club, adesso sono ancora più vicini ad una bella vittoria: la riapertura della loro casa preferita". Nella giornata di ieri, il primo C.d.A. della Fondazione Filadelfia ha dato il via libera per l'apertura. Gli ultimi lavori prima dell'apertura hanno riguardato la sicurezza antincendio, step fondamentale per la riapertura dei cancelli e l'accesso al pubblico. Conclude il quotidiano: "E poi sarà compito del Torino riaprire i cancelli del Filadelfia. Per quelli che si affacciano sul Cortile della Memoria garantisce lo Statuto che ne prevede l’obbligo: la Fondazione si è già mossa con corsi di formazione per preparare i volontari necessari per la vigilanza. Ma per assistere all’allenamento vero e proprio dovrà intervenire Juric, visto che è la società granata in questo caso ad avere la decisione finale".