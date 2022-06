La Stampa: “Focus sulla trequarti, tante porte aperte. Il Torino torna su Ounas”

In questa sessione estiva di calciomercato, uno dei reparti da ridisegnare è la trequarti: Brekalo non è stato riscattato dal Torino per volontà del croato di giocare altrove, mentre per Pjaca il club granata ha deciso invece di non esercitare il diritto di riscatto. Al contrario, per Praet si punta al rinnovo del prestito con il Leicester. Sull'edizione odierna de La Stampa, il protagonista è appunto il trequartista di nazionalità belga: "C’è una nuova trequarti

che deve nascere, tanti nomi che circolano assieme all’unico che il Toro vuole provare a salvare dall’ultima stagione: è l’indispensabile di Juric, quel Praet che dopo due anni in naftalina in Inghilterra, al Leicester, si è rilanciato in granata e con i granata vorrebbe ripartire - si legge sul quotidiano - . Si studia la formula per trasformare il diritto di acquisto in obbligo e abbattere così i 15 milioni chiesti dal Leicester, troppi li considera il Toro. E facendo leva, stavolta, sulle scadenze altrui i granata si sono nuovamente avvicinati ad un obiettivo dell’anno scorso: è Adam Ounas, 25 enne algerino del Napoli. È l’ultima idea di Vagnati che si è inserito nell’asta con il Monza neo promosso ma già molto ambizioso, altra possibile destinazione del nazionale algerino che ha vinto la Coppa d’Africa nel 2019". Praet però non è l'unico sul quale il ds del Torino sta lavorando: il Torino sta valutando una nuova offerta per Rolando Mandragora, il centrocampista di proprietà della Juventus. Ma tra gli obiettivi granata non diminuisce l’interesse per Giulio Maggiore, il mediano 24enne dello Spezia.