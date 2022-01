La Stampa: “Gatti ha tanti estimatori, ma il Toro sembra in pole position”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, ma il Toro sembra essere in posizione avvantaggiata per Federico Gatti, centrale difensivo del Frosinone che potrebbe presto vestire la maglia granata, come riportato sull'edizione odierna de La Stampa: "Il Toro è davanti alla lunga lista dei concorrenti iscritti alla corsa sul nome di Gatti perché il club granata è sceso in campo per primo e, per primo, ha messo sul tavolo un’offerta concreta: il Frosinone valuta il suo piccolo gioiello circa dieci milioni di euro, il Toro ne offre tre in meno, ma c’è una doppia virata che favorirebbe la ricerca del punto di equilibrio. Gatti potrebbe essere ceduto, ma rimanere a Frosinone fino a giugno e se così fosse all'acquirente, in questo caso il Toro, verrebbe concesso uno sconto sul cartellino del difensore. E ad aiutare i granata ad alzare l’offerta potrebbe arrivare la cessione, a breve, di Izzo in modo da avere la possibilità di spingersi verso la cifra richiesta dalla società laziale".