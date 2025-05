La Stampa: “Gattuso in pole per la panchina del Toro, tutti i nomi in lista”

Il quotidiano La Stampa oggi dedica un approfondimento al ruolo di allenatore del Torino con lo strappo tra il patron Urbano Cairo e l'attuale tecnico Paolo Vanoli che sembra profondo e difficilmente ricucibile. La dirigenza granata è già al lavoro per il casting e nel frattempo vengono segnati diversi nomi nella lista dei candidati per la panchina. Il primo in elenco è quello di Gennaro Gattuso che piace da parecchio tempo al presidente Cairo, lo aveva infatti già sondato un anno fa prima di scegliere Vanoli. L'ex allenatore di Milan e Napoli ha appena concluso la stagione in Croazia dove ha guidato l'Hajduk Spalato e vorrebbe tornare in Serie A: piace perché è un uomo che incarna lo spirito Toro. Altri nomi papabili sono invece quelli di Alberto Gilardino (fermo da alcuni mesi dopo l'esonero dal Genoa), Marco Baroni (vicino all'addio con la Lazio dopo aver mancato l'Europa) e infine una suggestione porta a Francesco Farioli (che ha appena salutato l'Ajax).