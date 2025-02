La Stampa: “Gineitis sorprende e affossa il Milan”

Il Torino abbatte il Milan nel posticipo delle 18,00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. L'autorete di Thiaw sullo svarione di Maignan e la bella rete di Gineitis bastano e avanzano ai granata di Vanoli per firmare l'impresa. "Milinkovic-Savic e la panchina. Il Torino batte il Milan grazie alle parate del portiere e alla prodezza di un giovanissimo della rosa, il 2004 Gineitis, che entra in campo al 25’ del secondo tempo per il baby più famoso e atteso, Casadei, e impiega 6’ per mandare in orbita i granata con il gol, pesantissimo, del 2-1 finale. Il centrocampista lituano riavvolge in un attimo il cammino di una carriera che ha toccato al Grande Torino il primo vero grande picco, con una prodezza da 3 punti che consegna ai granata un successo di prestigio e importante anche dal punto di vista psicologico".