La Stampa: “Gol idee e fiducia: anche senza Zapata il Toro sa segnare”

L'edizione odierna de La Stampa tra le varie tematiche affrontate ha posto il focus sulla situazione attuale dei granata, che senza Zapata devono ritrovarsi . A seguire le parole del quotidiano: "I problemi non mancano in difesa, ma almeno Paolo Vanoli può consolarsi con un attacco che funziona. Non è tutto da rifare nel Torino, passato in un mese dal primato in solitaria che mancava da quasi mezzo secolo a tre sconfitte di fila..."