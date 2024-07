La Stampa: “Gosens più vicino al Toro”

Le pagine in edicola dei giornali dedicati al Torino FC

Nell'edizione odierna de La Stampa si parla di mercato granata e della tournée in Francia: "Gosens più vicino al Toro. L'esterno sinistro manca da tre stagioni. I granata e l'Union Berlino divisi da due milioni di euro, il tedesco ha ha già detto sì: vuole ritornare in Italia. Il Toro vola in Francia, prime prove d'attacco con Adams-Zapata. Domani il test amichevole con il Lione, il 3 agosto la sfida con il Metz".