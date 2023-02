La Stampa: “Granata poco brillanti: battuti a Firenze”

Spazio al commento di Fiorentina-Torino nelle pagine dell'edizione odierna de La Stampa. Si legge: "Il Torino ha fallito l’appuntamento che avrebbe cambiato prospettiva alla stagione: entrare nelle semifinali di Coppa Italia è un traguardo che manca da ventinove anni, da ieri saranno almeno trenta. Brinda la Fiorentina e lo fa perché cancella la fatica di dieci giorni fa e mostra un po’ di coraggio: i ragazzi di Italiano non si prendono la scena tra gli applausi, ma sanno gestire il duello come si deve fare quando non c’è un ritorno. Il Toro ha la colpa di vivere la partita con poca adrenalina, se non nel momento in cui i giochi sono fatti: sotto la spinta dell’ultimo entrato Karamoh, i granata fanno tremare lo stadio viola dimezzando lo svantaggio, ma il tempo per la clamorosa rimonta è scaduto". Nelle pagelle del quotidiano, a ricevere la sufficienza sono solo Vanja, Schuurs, Ricci, Karamoh e Sanabria, mentre, per gli altri, il voto oscilla tra il 5 e il 5,5.