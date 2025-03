La Stampa: “Guarda che Gineitis. Il Toro va oltre i big e Vanoli se lo gode”

"Il Torino aspettava Ricci e l’esordio di Casadei in Azzurro, si ritrova con Gineitis in versione goleador. La faccia più felice dei granata di rientro dalle nazionali è del più giovane e meno atteso - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Nel suo paese ha conquistato le prime pagine con il sinistro potente da 25 metri che ha permesso alla Lituania di pareggiare in casa per 2-2 con la Finlandia la seconda sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Un gesto da top che ormai toglie il velo su un giocatore di appena vent’anni che sta disputando la sua miglior stagione sia in granata che con la maglia del suo paese". E in conclusione: "I segnali sono evidenti, al Torino ha già giocato quasi il doppio rispetto a tutta la scorsa stagione (928’) ed è partito titolare 9 volte. Ha anche trovato i primi gol della carriera, 4 in tutto, due in granata belli e decisivi. È più di un’alternativa nella mediana delle stelline Ricci e Casadei: i tre hanno giocato insieme nell’ultima sfida contro l’Empoli. È la conferma che la soluzione del Torino è di nuovo a centrocampo, una zona nella quale Vanoli ha ricostruito il gioco e fatto svoltare la squadra".