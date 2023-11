La Stampa: “I magnifici sette del Toro tingono di granata l’Europeo”

Per un Torino che sogna l'Europa c'è una cospicua parte di di giocatori granata che in Europa ci giocherà, ma con la maglia della propria nazionale. Sono diversi infatti gli elementi che prenderanno parte ad Euro 2024 in Germania e di questo ne parla la Stampa nella sua edizione. "Sono in 7 ad avercela fatta e che devono tenersi stretto il posto. E poi ci sono quelli che sperano di guadagnarselo, il posto: disputando una grande stagione. In tutto potrebbero essere in 10 i ragazzi di Juric all’Europeo, una cifra record per un club che un tale numero l’ha messo insieme nelle precedenti 9 edizioni. Nell’ultima ci erano riusciti Belotti, Sirigu, Rodriguez e Linetty".