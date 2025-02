La Stampa: “I soliti limiti, Adams non è un 9. Così fare gol rimane un’impresa”

Le pagine sul Torino del quotidiano La Stampa sono molto critiche riguardo al mercato dei granata. Se Vanoli si è detto soddisfatto degli arrivi, e che il mancato acquisto di una punta non è così grave perché Adams può fare anche la prima punta da solo, il quotidiano non sembra dello stesso avviso. "Un Torino che costruisce, arriva bene fino alla trequarti, poi evapora. Mandando tutto all'aria" così il quotidiano riguardo ad una tendenza che, a mercato concluso, si sta ripresentando in maniera preoccupante: il Torino fa fatica a segnare. Chiaro esempio è l'errore di Karamoh, che anziché tirare di prima intenzione (come un attaccante avrebbe dovuto fare), cerca di controllare il pallone, sbagliando. Ma il francese non è il solo, perché tutti i granata, una volta arrivati nei pressi dell'area di rigore, faticano a trovare la soluzione giusta per riuscire a trasformare una buona costruzione in un reale vantaggio.