La Stampa: “Idea Castrovilli, il Toro studia il colpo a parametro zero”

L'edizione odierna de La Stampa analizza alcuni possibili colpi di mercato in casa granata. Uno tra questi sarebbe proprio l'arrivo a parametro zero di Castrovilli. "C'è l'idea Castrovilli, il Toro studia il colpo a parametro zero" è il titolo scelto da La Stampa in edicola. "Non solo Tessmann, a centrocampo il club granata cerca forze fresche. Anche Como e Marsiglia sul jolly che domani si libera dalla Fiorentina" si continua a leggere sull'edizione locale del quotidiano torinese.