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"Volevo analizzare il Grande Torino": dal Filadelfia il racconto della tesi granata (VIDEO)
Che Torino scenderà in campo contro il Parma? L'idea base sarà quella di un 4-4-2, modulo già visto contro l'Udinese la settimana scorsa e che sembra aver dato delle buone sensazioni sul piano del gioco e dello sviluppo della manovra offensiva. La novità però potrebbe essere l'impiego di Nikola Vlasic come esterno di centrocampo e non è una mossa da sottovalutare. Ne parla la Stampa nella sua edizione odierna.
"Due punte in attacco più Vlasic e Cacciamani sulle fasce. Il Toro arrembante che ha saputo conquistare la sua prima vittoria casalinga, lunedì scorso contro l’Udinese, può essere subito confermato domani sera a Parma. Ignazio Abate ci pensa, visto che con questa mossa ad alto impatto offensivo ha messo sotto i bianconeri friulani nella ripresa, e gli esperimenti in allenamento confermano come ci sia la possibilità di vedere nel posticipo buona parte della squadra che ha chiuso l’ultima sfida al Grande Torino. Quindi con Vlasic titolare come esterno destro di centrocampo nel 4-4-2 che sta diventando il nuovo vestito della squadra".
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