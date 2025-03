La Stampa: “Il bello del debuttante”

Vanoli torna a Parma, luogo dove il tecnico si è levato molte soddisfazioni negli anno d'oro della società parmense. Con i crociati ha vinto la Coppa UEFA, la Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. Ora ci torna da avversario e con un dato da confermare. Il tecnico granata infatti vanta un ottimo rendimento contro gli allenatori debuttanti. "Il bello del debuttante: Paolo Vanoli. In un Torino che vuole allungare la striscia di vittorie per provare a costruirsi un’alternativa ad un finale di stagione da centro classifica, c’è un guida sempre più carismatica che con grande determinazione ha tenuto sveglia la squadra nei momenti difficili. E adesso vuole trascinarla nei suoi sogni. Basta seguirlo, Paolo Vanoli. Finora è stato una sentenza contro gli allenatori che si sono affacciati come lui per la prima volta in Serie A: non ha mai perso, né avuto timori reverenziali contro colleghi dal curriculum pesante".