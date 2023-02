La Stampa: “Il Fila riapre ai tifosi, Claudio Sala: ‘I granata sentiranno la carica’”

Dopo 279 oggi - martedì 7 febbraio - il Filadelfia tornerà a riaprire le porte ai tifosi. Claudio Sala - campione d'Italia con la maglia del Torino nel 1976 - intervistato dal quotidiano piemontese ha detto: "È stata una mossa giusta da parte della società, innanzitutto riavvicina la gente alla squadra e alla squadra fa bene sentire il calore: carica. Lì si respira qualcosa di unico, una volta era così, però ci vuole tempo per far tornare l’alchimia e occorrono anche calciatori che non vadano via dopo un anno. Però è un buon inizio". "Sarebbe importante rendere il Filadelfia ancora più aperto - ha poi aggiunto Claudio Sala -, è il posto ideale per saldare l’unione tra il gruppo di Juric e i tifosi. Alla fine l’uno non può fare a meno dell’altro".