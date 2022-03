La Stampa: “Il Grande Torino si ripopola, la sfida con l’Inter smuove i tifosi”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il quotidiano La Stampa oggi in edicola fa un focus sul numero di spettatori presenti allo stadio Olimpico-Grande Torino. Quest'anno è stato un vero fortino per i granata (appena tre sconfitte: il derby d'andata e le due recenti contro Venezia e Cagliari), ma il numero di tifosi è sempre stato esiguo con una media di 7. 754 biglietti venduti a partita. La seconda partita (dopo il derby) con più spettatori è stata contro la Sampdoria ad ottobre con i 13.137 presenti. Questa cifra nel 2019 (precovid) sarebbe stato un flop, infatti il match meno seguito, quello contro il Sassuolo, richiamò 16. 536 paganti. Juric più volte ha avvertito la grande passione in città per il club ma ha lamentato la scarsa presenza allo stadio. Il tecnico spera che nel finale di stagione si possa ritrovare l'entusiasmo allo stadio. Il quotidiano informa che il match con l'Inter supererà il numero di spettatori di quello con la Sampdoria con più di 15.000 posti occupati su 20.000 disponibili, ma non ci saranno solo granata, infatti, con ogni probabilità lo stadio si riempirà di numerosi fans nerazzurri.