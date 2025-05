La Stampa: “Il legame tra il Venezia e il Grande Torino”

"Se la partita che precede il 4 maggio è sempre speciale per il Toro, quella di domani sera lo sarà ancora di più. Non solo perché si gioca al Grande Torino, con i tifosi pronti a omaggiare gli Invincibili sugli spalti prima delle celebrazioni in programma domenica, ma anche per l’avversario che scenderà in campo contro la squadra di Vanoli - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Il Venezia, infatti, è strettamente legato agli Eroi di Superga con ben tre giocatori che sono stati forgiati dal club lagunare prima di finire a Torino su intuizione del presidente Novo." E in conclusione: "Non tre giocatori qualunque, ma tre titolari di quella formazione che tutti i tifosi granata recitano a memoria da 76 anni: il capitano Valentino Mazzola, Ezio Loik e Aldo Ballarin. Un destino che li ha uniti tutti quanti in modo tragico a Superga e che domani sera rivivrà anche attraverso gli occhi di Nicoletta Perini Ballarin".