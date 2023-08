La Stampa: “Il nuovo Toro parte da lontano e punta l’Europa”

Juric si appresta ad iniziare il suo terzo anno sulla panchina del Toro, mai il tecnico croato è rimasto tre stagioni sulla stesa panchina. "Ora è il momento di raccogliere il frutto di due anni di lavoro." Dice Juric, che poi continua "Dobbiamo essere ambiziosi, anche se le ambizioni le alimenta il mercato". Come riportato dal quotidiano, il nuovo Toro parte da lontano, da lontano parte l'amore di Vlasic per la maglia, la voglia di trattenere Ricci e Schuurs, ma soprattutto da lontano partono le conoscenze di una squadra chiamata a chiudere il cerchio spingendosi dove non si è ancora spinta. L'obiettivo è quindi uno solo: inseguire l'Europa e con Vlasic, Bellanova, Tameze, l'idea Lazaro passando per la riconferma dei "Giovani d'oro" il Toro ci crede.