La Stampa: “Il piano B del Toro funziona, Juric può cambiare modulo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Al terzo tentativo, il risultato è quello giusto: senza attaccante di ruolo, il Toro batte la Sampdoria e si prende ciò che aveva lasciato, con la stessa formula, al Sassuolo e alla Juve" scrive La Stampa nell'edizione odierna analizzando il tridente granata con Miranchuk, Vlasic e Radonjic. Il quotidiano poi prosegue, argomentando: "Niente di rivoluzionario, ma un piccolo passo verso un sistema di gioco che può dar vita ad una linea d’attacco a tre più la prima punta, un centrocampo a due e una linea difensiva a quattro. Tradotto: il Toro potrebbe sfruttare la qualità e l’abilità tattica di Miranchuk sulla destra, la creatività di Vlasic al centro, la rapidità di Radonjic a sinistra, con i movimenti di Pellegri (o Sanabria) davanti". Nel frattempo il Torino perde Schuurs: "L’obiettivo è rimetterlo in sesto per la ripresa del campionato il 4 gennaio contro il Verona. Nella sfortuna, lo stop della Serie A che da lunedì farà spazio ai Mondiali giocherà a favore del recupero del difensore che potrebbe saltare solo una giornata, ma anche allungare la sua assenza. Dipenderà dai prossimi giorni, saranno decisivi per capire quando potrà ritornare".