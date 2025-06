La Stampa: “Il ritorno di Elmas? Il Torino può giocare le sue carte”

L'edizione odierna del quotidiano piemontese La Stampa dedica spazio alla stella del 2025 granata: Elif Elmas. Il macedone è arrivato in prestito dal Lipsia, con un diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Ha fatto brillare se stesso come mai in Germania e ha fatto brillare il gioco della squadra, tuttavia, "Il Torino - riporta il quotidiano - non ha intenzione di pagare al Lipsia i 17 milioni del riscatto, ma neanche di mollare la presa così facilmente. Sta provando a trattare, consapevole dei rischi - Elmas è stato notato da diversi club, tra cui l’Ajax -, ma anche di potersi giocare le sue carte. Sono quelle di un club in cui l’esterno si è trovato bene e che gli garantirebbe un ruolo di primo piano nel nuovo Torino. La sua conferma alleggerirebbe anche il lavoro del direttore sportivo Vagnati, impegnato in una grossa ristrutturazione degli esterni d’attacco". Karamoh, infatti, è destinato a lasciare Torino, mentre Njie potrebbe andare in prestito.