La Stampa: “Il sogno azzurro di Belotti, Mandragora e Pobega”

Questa mattina il quotidiano La Stampa scrive delle possibilità che hanno i giocatori del Toro di essere convocati in Nazionale da Roberto Mancini. Oltre ad Andrea Belotti che è da ormai 6 anni nel giro della Nazionale, anche Rolando Mandragora e Tommaso Pobega hanno delle chance di essere chiamati dal CT azzurro. I due centrocampisti granata, assieme al serbo Sasa Lukic, compongono un reparto di qualità e che è una delle più gradite sorprese in questa stagione del Toro. Il Gallo, secondo La Stampa, partirà ancora dal primo minuto nella sfida di domenica contro l'Inter e avrà l'obiettivo di mettersi in mostra anche per i playoff con l'Italia. Quella contro i nerazzurri sarà una gara chiave anche per i due mediani sopracitati perché entrambi sono ormai due titolari fissi negli schemi di Juric. Mandragora è la prima scelta con Lukic sulla linea mediana. Pobega sta invece imparando a giocare nel ruolo di trequartista dopo l'infortunio di Praet e dopo che ha giocato in questa posizione contro Juventus e Bologna potrebbe essere riproposto anche domenica con l'Inter.