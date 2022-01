La Stampa: “Il Torino a Genova per vedere l’Europa”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Battere un colpo a Marassi per cambiare prospettive alla stagione - si legge su La Stampa - . Fuori casa il Torino viaggia a fari spenti, quasi al buio, ma vincere a Genova avrebbe l’effetto speciale di portare Lukic e soci ad un solo punto dall’Europa". A Marassi andrà in scena il terzo incrocio tra Sampdoria e Torino, con i blucerchiati a braccia alzate in Coppa Italia e i granata a far festa nel girone di andata. "Curare il mal da trasferta è diventato, per Juric, il punto al primo posto nell’agenda di quest’anno". Fuori dalle mura amiche, il Torino ha raccolto solo applausi e pochissimi punti. Uscire da Marassi con i tre punti darebbe al nuovo progetto una spinta. "Parlare di zona Europa