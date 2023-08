La Stampa: “Il Torino cerca ancora il colpo grosso, Correa nei sogni di Juric”

"Cagliari e Correa. Iniziano con la lettera C le speranze del Torino" scrive La Stampa nell'edizione odierna, abbinando la prima di campionato contro Ranieri all'ultima suggestione di mercato granata. Prosegue il quotidiano: "Joaquin Correa potrebbe mettere d’accordo tutti, sia per il curriculum - 64 gol e 39 assist in carriera - che per le caratteristiche tecniche: dotato di tecnica, dribbling e visione di gioco, ha giocato in tutte le zone dell’attacco, da prima, seconda punta e trequartista". Conclude il quotidiano: "È il sogno proibito del Torino, che ha approfittato dei lunghi colloqui con l’Inter per Lazaro per chiedere informazioni sull'argentino: si può fare, la risposta. Anche se i costi non saranno certo leggeri. Il Tucu potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto per circa 15/20 milioni di euro. È questa la base di una trattativa che coinvolge anche l’ingaggio, visto che 3.6 netti, quanto ha garantito fino al 2025, sono insostenibili per le casse granata. Una fetta della cifra la pagherebbe l’Inter, che ha tutto l’interesse a liberarsi di Correa per fare spazio al ritorno di Sanchez".