La Stampa: “Il Torino cerca lo sconto per riprendere Praet e Mandragora”

In casa granata tiene banco la questione relativa a Praet e Mandragora, che il Torino vorrebbe provare ad acquistare ottenendo uno sconto da Leicester e Juventus, come riportato da La Stampa: "Li ha liberati, ma adesso vuole provare a riprenderseli a meno. Il Toro gioca la carta dei prestiti per infiammare il mercato, in attesa della scelta di Belotti e dei soldi che incasserà da Bremer, il grande sacrificato. [...] Come finirà? «Prima di tutto bisogna capire cosa vuole intende il Leicester - le parole dell’agente del belga -, il calciatore ha ancora due anni di contratto. Il Toro non ha esercitato l’opzione, ma siamo rimasti in contatto. Però ci sono stati interessamenti anche di altri club. A lui piacerebbe molto restare in in Serie A, ma oggi come oggi è difficile una trasferimento definitivo, vedo più fattibile un altro prestito con diritto od obbligo di riscatto». L’altra partita, stavolta con la Juve, è per Mandragora. Da un anno e mezzo in granata, il play sarebbe felice di restare, ma il Toro deve ridiscutere i termini".