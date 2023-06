La Stampa: “Il Torino perde Aina e Lazaro, parte la trattativa per Fosu-Mensah”

Il quotidiano La Stampa propone alcune novità sul mercato del Torino. Il club granata in estate dovrà infatti salutare Ola Aina (per fine del contratto) e anche Valentino Lazaro (non verrà esercitato il riscatto e quindi tornerà all'Inter). A causa dell'addio di questi due esterni i granata si ritrovano nelle condizioni di dover trovare nuovi innesti sulle corsie laterali. Uno dei primi obiettivi del Toro è Timothy Fosu-Mensah, esterno destro classe 1998 di proprietà del Bayer Leverkusen. Questo esterno olandese vanta una militanza nel Manchester United, squadra con la quale esordì a 18 anni e avendo soltanto un anno di contratto con i tedeschi, può arrivare in granata per soli 3 milioni di euro. Non si tratta però dell'unico profilo che piace al club di via Arcivescovado dato che dalla lista degli obiettivi per le fasce non sono mai stati cancellati i nomi di Parisi dell'Empoli e di Mazzocchi della Salernitana.