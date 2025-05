La Stampa: “Il Torino punta Krstovic: il risultato di domenica conta”

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa getta un occhio sul futuro prossimo del calcio: il mercato. In particolare, in ottica Toro, lo fa legandosi al campionato. Nella serata di domenica i ragazzi di Vanoli sono attesi sul campo del Lecce, che dovrà fare di tutto per portare a casa punti salvezza che potrebbero essere vitali. La sfida si fa interessante anche fuori dal campo, dove Vagnati avrà la possibilità di discutere con Corvino riguardo a due situazioni: Krstovic e Falcone. Sul portiere, è inevitabile che i movimenti del Torino saranno condizionati dalla situazione Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda il primo, invece, con 11 gol e 3 assist, il 25enne si è messo in mostra, attirando l'attenzione anche di Milan e Fiorentina. Per i granata sarebbe un ottimo profilo da aggregare al reparto insieme a Zapata, reintegrato, e Adams. La richiesta del Lecce è di 14 milioni, ma sul prezzo del cartellino può influire anche la prestazione dei granata nella penultima di campionato.