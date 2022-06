La Stampa: “Il Torino seleziona profili per le fasce”

"Caccia ai terzini - si legge su La Stampa - . Se la priorità è la trequarti, il Torino senza far troppo rumore sta anticipando un altro tema che nei prossimi giorni tornerà di moda. Sono le frecce di Juric, un po’ croce e delizia dell’ultimo campionato. Da Singo a Vojvoda, passando per Aina e Ansaldi fino a Fares, potrebbero restarne al massimo un paio a disposizione del tecnico di Spalato". La certezza è la partenza dell’argentino. Anche Fares tornerà alla Lazio dopo la mezza stagione sfortunata con il Toro. I dubbi invece riguardano le variabili di un mercato che potrebbe allontanare Aina all’ultimo anno di contratto con il club. "I granata sono obbligati a comprare. Il sogno è Dimarco, il direttore sportivo Vagnati vorrebbe inserirlo nella trattativa con l’Inter per Bremer. Più semplice, per il Toro, arrivare a Falaye Sacko terzino maliano del Vitoria Guimaraes reduce dal prestito al Saint Etienne negli ultimi sei mesi: costa 4 milioni. Mentre su Yilmaz del Besiktas, altro profilo trattato, è piombato com e un falco cacciatore l’Eintracht Francoforte".