La Stampa: “Il Toro a Lecce dura un tempo”

Quarta sconfitta nelle ultime otto partite per il Torino di Vanoli che esce sconfitto dal Via del Mare contro il Lecce di Giampaolo per 1-0. "Altro che onorare la maglia e la storia. Le buone intenzioni di Paolo Vanoli restano a Torino, insieme a Elmas (ufficialmente per un affaticamento alla coscia sinistra), e così a Lecce i granata incassano un’altra sconfitta. I tifosi del Toro speravano nella rivincita, dopo aver patito due retrocessioni al Via del Mare (1989 e 2000), ed invece vedono festeggiare i tifosi giallorossi: ora possono ancora salvarsi dopo aver ritrovato una vittoria che mancava da fine gennaio" si legge tra le pagine del quotidiano.