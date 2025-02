La Stampa: “Il Toro a Monza si affida a Sanabria”

Il 20 ottobre 2024 è stato il giorno in cui Tonny Sanabria ha segnato l'ultimo gol in campionato con la maglia granata. Domenica a Monza il Torino affronterà i biancorossi, squadra che si può dire porti fortuna a Tonny: "Ai brianzoli l’attaccante paraguaiano ha realizzato 3 gol in 5 partite e i ricordi nello stadio Brianteo sono dolci: il 13 agosto 2022, alla prima in Serie A dei biancorossi, Sanabria fu decisivo nel 2-1 granata con l’assist per Miranchuk e poi la rete della vittoria. In quel campionato concesse il bis al ritorno (1-1), mentre nella scorsa stagione realizzò il rigore dell’1-0 che valse tre punti d’oro. Era il 30 marzo 2024 e quello fu anche l’ultimo gol segnato al Grande Torino dal centravanti granata" si legge tra le pagine del quotidiano.