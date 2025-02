La Stampa: “Il Toro alla prova del nove”

L'edizione odierna del quotidiano pone il focus sugli attaccanti del Torino: "Adams o Sanabria per Vanoli. Il Toro alla prova del nove. Il tecnico granata è chiamato a scegliere: contro il Milan il paraguaiano ha dato segnali di risveglio. Tra gli attaccanti gli unici gol del nuovo anno sono dello scozzese recuperato dal problema fisico. L'ultimo arrivato Salama ancora da scoprire: per lui zero minuti in campo".