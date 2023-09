La Stampa: “Il Toro chiede gol ai suoi attaccanti a digiuno da ormai 120 giorni”

Ivan Juric chiede una scintilla al Toro, "la scintilla per infiammare un attacco che non segna da 120 giorni e ha lasciato l’ultima traccia con Sanabria alla terzultima giornata dello scorso campionato" scrive La Stampa guardando ai numeri dell'attacco granata. Prosegue il quotidiano: "Allo stadio Arechi Juric vuole cominciare a vedere il risveglio dei numeri 9. Zero gol nelle prime 4 partite ufficiali, compresa la Coppa Italia contro la Feralpisalò, ma pure nelle quattro amichevoli estive disputate, la metà con realtà di Serie B. È l’ora della svolta. Con Zapata potrebbe essere meno complicato, se il colombiano tornerà quello di un anno e mezzo fa". Anche Pellegri e Sanabria sono chiamati al risveglio. Conclude La Stampa: "Dei tre, il più indietro di condizione è Tonny, che però è una garanzia quando incrocia la Salernitana: 3 gol in altrettante sfide. L’anno scorso ha segnato sia all’andata che al ritorno."