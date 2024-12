La Stampa: “Il Toro deve recuperare il mal di gol, Vanoli rilancia Vlasic”

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla situazione difficile del Torino ed in particolare sulla difficoltà nel trovare il giusto feeling con il gol. A seguire le parole del quotidiano: "Non c'è riscatto senza gol. Alla ricerca delle soluzioni giuste per tirar su la testa e uscire dalla crisi. Paolo Vanoli sa perfettamente quale sia la strada per rimettere in carreggiata un Torino finora Dottor Jekyll e Mister Hyde..."