La Stampa: “Il Toro è più molle, perde i duelli e ha meno peso atletico”

Il quotidiano La Stampa analizza il momento negativo del Torino che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva. Contro Inter, Sassuolo e Napoli sono arrivati zero punti e una delle cause proposte dal giornale piemontese potrebbe essere il fatto che il peso atletico della squadra granata sta calando. Secondo l'analisi del quotidiano il Torino in queste ultime partite sta vincendo meno duelli fisici e anche il pressing eseguito dai granata è meno efficace. Rispetto alla passata stagione è aumentato il numero di dribbling effettuati ma si sono persi i muscoli di giocatori come Belotti, Bremer e Pobega che erano importanti nel pressing e nei duelli fisici. Nelle graduatorie di Serie A il Toro si trova all'undicesimo posto per tiri concessi (100 dopo 8 partite) ed è addirittura penultimo nella classifica per contrasti vinti.