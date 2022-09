La Stampa: “Il Toro gioca meglio dell’Inter ma non è concreto”

"Bello e incompiuto. E, alla fine, beffato - si legge su La Stampa - . Il Toro rianima l’Inter quando avrebbe potuto spingere i nerazzurri e il loro tecnico Simone Inzaghi fuori dal ring e dentro il cortocircuito della crisi: accade perché i granata sanno come presentarsi dalle parti del portiere di casa Handanovic, ma non hanno la minima idea di come si possa andare in gloria. Sei occasioni, più o meno dorate, zero gol e, all’89’, il tabù contro le grandi della gestione Juric si ingigantisce fino ad assumere le sembianze dell’incubo: rete di Brozovic e fine dei giochi da grandi. Questione di dettagli, quelli che il Torino non è riuscito a mettere a punto per tornare almeno con un pareggio da San Siro dopo aver creato mezza dozzina di occasioni da gol contro l’Inter".