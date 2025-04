La Stampa: “Il Toro non argina la forza del Napoli”

Il Toro non ferma il Napoli: al Maradona i granata sono stati sconfitti per 2-0. Vanoli nel post partita ha analizzato i due gol presi: "Dà fastidio la sconfitta, abbiamo fatto una buona prestazione ma contro una grande squadre come il Napoli è difficile reagire se concedi due gol in fotocopia". Nel prepartita ha parlato anche il ds Davide Vagnati: "Vedo il futuro con ottimismo: togliere il miglior attaccante a ogni club è una botta dura, ma il mister è stato bravo a trovare soluzioni differenti. Adesso abbiamo un buon organico, da migliorare in vista della prossima stagione".