La Stampa: “Il Toro non sa reagire”

L'edizione odierna de La Stampa scrive riguardo al Toro e alla grande fatica che fa a reagire e segnare: "Se va sotto il Toro di Juric è il peggiore in Serie A: nelle 44 volte in cui i granata sono andati in svantaggio ha vinto solo 2 volte e nessuna squadra in Serie A ha conquistato così pochi punti quando si è trovata sotto nel punteggio. Inoltre l'attacco è da zona retrocessione, il Toro non tira e non segna. Dopo 13 giornate le punte hanno realizzato solo 2 gol e il Torino è penultimo nella classifica dei tiri a partita."