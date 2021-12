La Stampa: “Il Toro non sa vincere fuori casa”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

"Il viaggio sull’isola finisce con l’ennesimo niente di fatto per un Toro che non centra il successo lontano da casa da ottanta giorni: era la notte del 17 settembre, stadio di Reggio Emilia, Sassuolo mandato al tappeto da Pjaca" scrive il quotidiano. Il Torino in trasferta non sa più vincere. "Abbiamo fatto fatica a costruire, soprattutto quando serviva ripartire da dietro: alcuni ragazzi hanno sofferto la stanchezza percolpa di una condizione fisica non ottimale. Ci siamo sciolti - ha detto il tecnico granata nel postpartita - solo nei minuti finali sbagliando, però, tre, quattro palle gol. I ragazzi vanno promossi per aver retto fino alla fine dentro una partita dura e non semplice: ma, come detto, sul piano del gioco non è andata come volevamo...".