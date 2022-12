La Stampa: “Il Toro pensa al mercato, occhi puntati su Parisi dell’Empoli”

Oltre alla ripresa del campionato il 4 gennaio, "il Toro si affaccia al prossimo mercato di gennaio con la necessità, o missione, di trovare il terzino giusto - scrive La Stampa - per le necessità del tecnico granata Ivan Juric". Uno dei giocatori seguiti dal ds Vagnati è Fabiano Parisi, dell'Empoli. Tra gli interessati al giocatore, in scadenza con il club toscano nel 2026, oltre a Torino e Lazio, c'è interesse anche da parte di club di Premier e Bundesliga. "Toro ed Empoli sono legate da ottimi rapporti e, così, un discorso approfondito sul futuro di Parisi è già iniziato. L’operazione, eventuale, ricalca nelle cifre quella portata a termine per Ricci: due milioni subito, circa otto a giugno quando verrebbe perfezionato il passaggio in granata del terzino". Il ds granata, però, sta prendendo in considerazione anche altre alternative, tra cui Mazzocchi della Salernitana e Valeri della Cremonese.