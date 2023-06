La Stampa: “Il Toro Primavera in corsa per uno scudetto”

"Bastano i quattro anni di assenza del Toro Primavera da una fase finale a pesare la sfida che stasera vedrà i granata affrontare la Fiorentina - si legge su La Stampa - . Stessi punti in campionato: sono stati però gli scontri diretti a garantire ai ragazzi di Scurto un posto in semifinale scudetto, mentre i toscani per arrivare all’appuntamento di stasera al Ricci di Sassuolo (alle 20, diretta su Sportitalia) hanno dovuto superare lo scoglio playoff. Eppure i granata in stagione erano partiti a fari spenti, memori di due annate complicate, culminate “solo” con la salvezza. Forse non se lo aspettava nemmeno Scurto, al primo anno su una panchina che a livello giovanile non sarà mai come le altre".