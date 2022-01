La Stampa: “Il Toro prova a fare spazio, Zaza e Izzo in svendita”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Quest'oggi il quotidiano La Stampa propone un focus sulle possibili uscite in casa Torino in queste ultime ore di mercato. Armando Izzo e Simone Zaza sono i due giocatori con più alte possibilità di salutare i colori granata ma per entrambi non sarà semplicissima la cessione. Sull'attaccante ex Sassuolo si sono mosse Maiorca e Genoa ma non hanno mai fatto offerte concrete e ad oggi rimangono solamente Cagliari, Bologna e Sampdoria. Il difensore ex Genoa, invece, al momento ha rifiutato tutte le proposte che gli sono arrivate. Cagliari, Udinese e Salernitana erano pronte a prendere il centrale campano ma a questo punto sembra che possa restare in granata.