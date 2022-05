La Stampa: “Il Toro punta Armand Laurienté del Lorient, costa 7 milioni”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa fa il punto sul mercato del Torino. La società granata vuole fornire a Juric una buona ossatura della rosa in tempi brevi. Il reparto che ha più bisogno di innesti è quello della trequarti dove ad oggi l'unico certo di restare è Demba Seck. La dirigenza del Toro sta studiando una nuova proposta da fare al Leicester per provare a riportare Dennis Praet in granata mentre Josip Brekalo e probabilmente anche Marko Pjaca non saranno riscattati. Per sostituirli il direttore dell'area tecnica Davide Vagnati sta puntando su Armand Laurienté, esterno 23enne del Lorient. In stagione il francese ha realizzato 6 gol e 2 assist in Ligue 1 e può giocare sia a destra che a sinistra.