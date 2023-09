La Stampa: “Il Toro punta su Ricci: aumento e rinnovo per il giocatore”

L'edizione odierna de "La Stampa" si focalizza sul percorso di crescita vissuto da Samuele Ricci. A seguire le parole del quotidiano: "Per Ricci è il bivio più importante della carriera, la sua stagione da vivere al massimo: l’ultimo trampolino di lancio. Il Torino ha già cominciato i discorsi per il prolungamento del contratto, perché se è vero che a Ricci scadrà nel 2026, un ingaggio tra i più bassi della rosa - 700 mila euro - potrà favorire la cessione nel prossimo futuro del centrocampista e la sua voglia di cercare migliori condizioni: ha già 2 presenze in Nazionale. Così, la nuova proposta in via di definizione non guarderà solo l’aspetto temporale (prolungamento di un ulteriore anno con opzione per il 2028), ma soprattutto quello economico"