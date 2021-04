La Stampa: “Cairo invita Sonego al Filadelfia”

Multimedia / Le pagine dedicate al Toro sui principali quotidiani in edicola

Quest'oggi nelle pagine nazionali de "La Stampa" si leggono gli sviluppi del rapporto tra il Torino di Urbano Cairo e il tennista Lorenzo Sonego, tifosissimo granata. Il neo numero 28 del mondo ha infatti espresso il desiderio di essere sponsorizzato in qualche modo dal Torino durante la settimana scorsa, culminata col trofeo vinto a Cagliari. Il presidente Cairo ha lanciato un primo segnale, invitando Sonego al Filadelfia. "Stiamo organizzando un modo per vederci, magari al Filadelfia quando sarà possibile - ha detto Cairo a La Stampa -. Non ci siamo ancora conosciuti di persona. Come rispondere al suo desiderio di sentirsi vicino al Toro? Mi farà piacere parlargli".