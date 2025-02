La Stampa: “Il Toro reintegra Ilic, ma ora è una riserva”

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari temi trattati ha posto il focus sul rientro al Filadelfia di Ivan Ilic dopo l'operazione di mercato sfumata con lo Spartak Mosca. A seguire le parole del quotidiano: "Rientrato, guarito e disponibile. La terza vita di Ivan Ilic in granata è cominciata ieri al Filadelfia, quando si è riaffacciato su un campo che non vedeva da quasi due mesi. Ha preso per la prima volta parte alla seduta con i compagni, dopo essersi messo alle spalle un fastidioso infortunio..." scrive il quotidiano. "A gennaio doveva finire allo Spartak Mosca ed invece è rimasto al Torino...".