La Stampa: “Il Toro rimane in partita per il ritorno di Dennis Praet”

Quest'oggi il quotidiano La Stampa riporta una notizia legata al mercato del Torino. I granata, si legge sulle colonne del quotidiano piemontese, rimangono infatti in corsa per riportare all'ombra della Mole Dennis Praet. Il belga in Premier trova poco spazio, dopo due giornate ha disputato solamente 27 minuti con il suo Leicester e al Toro servirebbe un altro trequartista. Secondo La Stampa devono essere due le condizioni affinché negli ultimi giorni di mercato Praet possa tornare a vestire il granata. La prima è che non arrivi nessuna squadra ad offrire al Leicester quei 10,5 milioni di euro che chiede il club inglese per il suo cartellino. La seconda è che Cairo riesca a liberarsi di alcuni esuberi come Izzo, Verdi e Zaza per riuscire a risparmiare gli ingaggi e per trovare quel tesoretto che consenta di fare un'offerta da circa 8 milioni di euro, ovvero la cifra che il Toro considera congrua per il ritorno di Praet.