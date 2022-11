La Stampa: “Il Toro ripaga Juric che chiede più qualità”

"Questione di qualità. Quella che per Ivan Juric, tecnico granata, è la causa dei continui alti e bassi del Toro perché poco presente, ma anche quella che, ieri, si è mostrata con tutta la sua bellezza nelle due reti di Radonjic e Vlasic. Di qualità - si legge su La Stampa - , il Toro ne ha, il problema è che deve essere affinata e, soprattutto, accompagnata dalla voglia di restare dentro la partita per 90’: con il Milan, ad esempio, è accaduto, con la Sampdoria, poche ore fa, anche. Senza centravanti di ruolo o vocazione, il Toro aveva già giocato due volte: la prima con il Sassuolo, la seconda nel derby. Senza centravanti, il Toro è costretto ad affrontare la Sampdoria perché la caviglia di Pellegri è a posto, ma non a tal punto da cancellare il dolore. Così, via al tridente più leggero Miranchuk-Vlasic-Radonjic sostenuto da Singo come esterno di centrocampo e dalla regia di Ricci".