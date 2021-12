La Stampa: “Il Toro riscopre la domenica”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, stila una particolare classifica: quella relativa alle squadre che hanno giocato più volte in casa la domenica. Andando ad osservarla, si nota come il Torino occupi l'ultimo posto, con una sola partita, quella con la Salernitana, che è stata giocata nel giorno del pallone per antonomasia. Una delle possibili motivazione per cui lo stadio è poco pieno, secondo La Stampa, che sostiene che solo dopo le sfide con Bologna e Verona, entrambe da disputare di domenica in casa, si avrà un quadro più chiaro per quel che concerne quest'aspetto: "La media spettatori, allontanandosi dalla domenica, cala ed è calata fino a poco più di 9 mila a partita: nelle ultime due, contro l'Udinese e l’Empoli - quest’ultima di giovedì pomeriggio - si è toccata la quota al ribasso di 7 mila presenze su una capienza possibile di oltre ventimila. Bologna, tra tre giorni, e, poi, Verona diranno il grado di affezione del tifoso granata nei confronti di un allenatore che sembra essere entrato in sintonia con l’ambiente, ma che, adesso, deve superare la prova Grande Torino alla domenica. A fine girone di andata, il Toro avrà messo in archivio tre presenze nel giorno festivo in casa: ultimo posto nella speciale classifica".