La Stampa: “Il Toro ritrova il successo dopo cinque partite”

"Un portiere che fa il suo dovere, la regia nei piedi giusti e, là davanti, chi sa vestire i panni dell’attaccante puro - si legge su La Stampa - . Nel calcio, spesso, si vince così e, ieri, il Toro ha vinto su un campo tra i più temuti anche grazie alla linea verticale azzeccata. Milinkovic-Savic, Ricci, Pellegri: il merito non è solo loro, ma, loro, hanno aggiunto gli ingredienti perché venisse fuori un risultato dagli effetti speciali. L’Udinese sa giocare in modo aggressivo e, a tratti, avvolgente: da queste parti sono cadute, una dopo l’altra, Fiorentina, Roma ed Inter e stessa sorte, per un niente, poteva toccare all’Atalanta. Così, il successo granata, seppur dentro a 90’ di sofferenza, non può non avere un peso specifico raro a vedersi: saper ottenere il massimo in una gara che sembra mettersi di traverso da un momento all’altro è la virtù dei gruppi uniti, solidi e con le idee chiare. Il Toro brinda, Pellegri di più, nella sua settimana perfetta, una delle più ricche con la rete in Coppa Italia al Cittadella martedì scorso e l’acuto di Udine".